Wo nachts der Ofen glüht: Zu Besuch in Augsburgs ältester Backstube

Zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen werden bei der Bäckerei Laxgang Hunderte Kilo Teig verarbeitet. Der Ablauf ist genau geplant. Was passiert, wenn jemand abweicht.

Mohamed, wir müssen schieben", ruft Georg Laxgang – und schon rollt in seiner Backstube in der Spitalgasse ein großer Wagen voll mit rohen Laugenknöpfle ums Eck und parkt vor einer kleinen Maschine. Im Nu packt Mohamed die Teiglinge, einen nach dem anderen, aufs Förderband und schickt sie auf eine kleine Reise durch einen Wasserfall aus Lauge. Am anderen Ende der Maschine angekommen, wartet Georg Laxgang und lässt einen kräftigen Regen aus Salzkörnern über die Laugenknöpfchen niedergehen, ehe sie im Ofen verschwinden. Später wird sich gleiches Spiel mit den Brezen wiederholen. Aber es ist erst kurz nach ein Uhr nachts – also noch Zeit. Erst sind andere Dinge dran. Der Ablauf in der Backstube der Bäckerei Laxgang ist exakt geplant. Sonst wird das nichts mit den rund 5000 frischen Backwaren und 250 Broten, die bis zum frühen Morgen fertig sein müssen.

Sechs Mitarbeiter sind in dieser Nacht damit beschäftigt, Semmeln aller Art, Plunder oder Brote zu backen. Zwischen null und etwa sieben Uhr ist Zeit dafür, alle Bestellungen von Kunden sowie die Ware für die drei Laxgang-Filialen zu produzieren. Hektik bricht angesichts des straffen Zeitplans nicht aus. Im Gegenteil, die Abläufe sind routiniert, greifen perfekt ineinander. An manchen Stellen gleicht es schon fast einer Choreografie, wenn die großen Wagen, teils bestückt mit mehreren Hundert Teiglingen oder fertigen Backwaren, durch die engen Gänge geschoben werden, sich kurz im Kreis drehen, stehen bleiben, um dann vom nächsten Mitarbeiter aufgenommen und an den endgültigen Platz ihrer Bestimmung gebracht zu werden. "Wir haben unsere Backstube mitten in der Stadt, es ist die älteste Backstube Augsburgs, in der bereits seit dem 16. Jahrhundert gebacken wird. Dafür sind die Räumlichkeiten etwas beengt", sagt Wolfgang Laxgang lachend, während er sich die Brille aufsetzt, um dem Backplan für die Brote zu studieren.

