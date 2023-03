Wo Sie nach 3 Uhr nachts in Augsburg noch einen Absacker trinken können

Je später die Nacht, desto weniger Auswahl gibt es. Unsere Redaktion hat sechs Tipps zusammengestellt, wo Sie auch mitten in der Nacht eine gute Zeit haben können.

Wenn die Nacht langsam ihr Ende nimmt, Sie aber noch nicht nach Hause gehen wollen, wird es Zeit für ein letztes Getränk, einen sogenannten Absacker. Aber wohin geht man, wenn die meisten Kneipen schon geschlossen haben? Sechs Tipps der Redaktion.