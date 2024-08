In der Salomon-Idler-Straße liegt Asien direkt neben dem Uni-Campus

Salomon Idler war ein Augsburger Schuster, der im 17. Jahrhundert lebte und einen Traum vom Fliegen hatte – und falls Sie das bislang nicht wussten, so wissen Sie es jetzt. Er wagte einen Flugversuch mit selbstgebastelten Flügeln, der schiefging, gar mit dem Tod von vier Hühnern endete, auf die der Mann stürzte. So soll es sich jedenfalls zugetragen haben, glaubt man der Überlieferung; ob das alles auch exakt stimmt, lässt sich 400 Jahre später nur schwer überprüfen. Die nach dem Mann benannte Straße im Univiertel ist auf den ersten Blick unspektakulärer als dessen Lebensgeschichte, langweilig ist sie aber wahrlich nicht. Wer sich umschaut, kann viel entdecken. Da ist zum Beispiel ein kleiner Imbiss namens „Goldenes Stäbchen“, an diesem Tag steht Köchin Nhung Nguyen in der Küche, es riecht nach gebratenem Reis und asiatischen Soßen, es brutzelt und dampft.

