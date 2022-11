Wochenende: Märkte, Aktionen und Ateliers für die Vorweihnachtszeit

Offene Ateliers in Pfersee: Sechs Kunstschaffende öffnen am Sonntag, 20. November, von 13 bis 18 Uhr, nach zweijähriger Corona-Pause wieder ihre Ateliers im Stadtteil Pfersee. Mit von der Partie sind Gabriele Fischer, Metzstraße 10; Rainer Kuhn, Orleansstraße 18; Andrea und Monika Nagl, Orleansstraße 20; Gerti Papesch, Hinterhof Bgm.-Bohl-Straße 18/Hinter den Gärten 6 sowie Susanne Zarnitz, Max-Pechstein-Straße 15. Die Gäste können Bilder, Plastiken und Objekte betrachten und mit den Künstlerinnen und dem Künstler ins Gespräch kommen. Es gibt auch ein Rahmenprogramm: Die ukrainische Indie-Pop-Sängerin und Komponistin Anastasiia Kovalenko tritt um 14 Uhr im Atelier Nagl, um 15 Uhr im Atelier Fischer, um 16 Uhr im Atelier Papesch und um 17 Uhr im Atelier Zarnitz auf und präsentiert dort jeweils einige ihrer Lieder.

Adventlicher Missionsbasar Handarbeiten, handgestrickte Socken, Missionsartikel, gebastelte Sterne, Weihnachtskarten jeder Art, Plätzchen, Glühwein, Adventskränze, Adventsgestecke und weitere Geschenkartikel gibt es beim Basar im Kreuzgang des Klosters Maria Stern, Sterngasse 5, am Elias-Holl-Platz hinter dem Rathaus. Der Erlös kommt der Missionsarbeit in Brasilien und Mosambik zugute. Der Basar findet am Samstag von 10 bis 16.30 Uhr statt. (mit bau/nist)