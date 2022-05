Wodkaflaschen im Auto, jetzt droht ein Fahrverbot

Polizei zieht betrunkene Autofahrerin und betrunkenen Rollerfahrer in Augsburg aus dem Verkehr.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde eine Peugeot-Fahrerin in der Morellstraße angehalten, da sie mit nicht angelegtem Sicherheitsgurt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere Wodkaflaschen im Fahrzeuginneren fest. Eine Alkoholüberprüfung war die Folge. Diese ergab laut Polizei knapp ein Promille bei der 47-jährigen Autofahrerin. Um die Strafanzeige kommt sie herum, es droht allerdings ein Fahrverbot.

Rollerfahrer wird über 1,4 Promille gestoppt

In Kriegshaber wurde kurz vor 2 Uhr ein Roller-Fahrer (Mofa 25) in der Reinöhlstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,4 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Einen Führerschein konnten die Beamten bei dem Mann nicht sicherstellen. Der 68-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (möh)