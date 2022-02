Augsburg

Wohin mit den Autos? Stadt prüft Möglichkeiten fürs Gehwegparken

An der Iselerstraße in Hochzoll ist ein Streifen des Gehwegs für parkende Autos freigegeben.

Plus Augsburg verteidigt die Strafzettel in Lechhausen, denn es gebe täglich Beschwerden aus dem ganzen Stadtgebiet. Im Einzelfall seien andere Lösungen nötig.

Von Stefan Krog

Nach dem Ärger in Lechhausen über Strafzettel für Anwohner und Anwohnerinnen, die ihr Auto auf dem Gehweg geparkt haben, will die Stadt prüfen, ob in ausgewählten Straßen im Stadtgebiet Gehwegparken erlaubt werden kann. Laut Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) befinde man sich in Gesprächen mit dem Tiefbauamt. Dass nun reihenweise auf Gehwegen geparkt werden kann, wird aber kaum kommen.

