Wohnanlage Michaelipark: So lebt es sich in den neuen Holzhäusern der Wohnbaugruppe

Ein wenig riecht es in der Wohnung noch nach Holz. „Und ganz zu Beginn kam etwas Harz aus der Decke“, erzählt Manuel Bains. Er ist einer der Mieter der ersten ganz aus Holz errichteten Wohnanlage „Michaelipark“ der Wohnbaugruppe Augsburg. Im Pfersee hat das städtische Wohnbauunternehmen auf dem Gelände der ehemaligen Spicherer-Schule eine Wohnanlage mit 74 geförderten Wohnung in Holzbauweise errichtet. Die Erfahrungen seien gut, heißt es von der WBG - eine weitere Anlage solle in Kürze folgen.

