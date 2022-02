Wohnbaugruppe Augsburg legt Grundstein für den neuen Firmensitz

Der Neubau der WBG-Firmenzentrale in Augsburg entsteht an der Bürgermeistermeister-Ackermann-Straße. Der Bürokomplex soll 46 Millionen Euro kosten.

Die Wohnbaugruppe (WBG) Augsburg wächst in doppelter Hinsicht: Es werden neue Wohnungen gebaut, aber auch in eigener Sache ist die WBG aktiv. An der Bürgermeister-Ackermann-Straße entsteht die künftige neue Firmenzentrale. Jetzt fand die Grundsteinlegung statt. Der Umzug ist für das Jahr 2024 angepeilt.

Es handelt sich um ein 46,3-Millionen-Euro-Projekt. Der Klimaschutz spiele eine elementare Rolle, so die WBGT. Für den Neubau seien daher 3,7 Millionen Euro aus Mitteln der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zugesagt. Der Neubau schafft mehr Platz für die Belegschaft. Gleichzeitig wird neues Wohnpotenzial gewonnen.

WBG Augsburg: Neue Firmenzentrale vereint zwei Standorte

Die Firmenzentrale vereint die Standorte der Verwaltung im Schuberthof und der Werkstatt an der Schillstraße. So können die Büroräume in der Innenstadt zu zehn Wohnungen zurückgebaut und auf dem Gelände in Lechhausen 118 Wohneinheiten errichtet werden. Dies sei bereits durch einen Bauvorbescheid gesichert, teilt die WBG mit. Da die Wohnbaugruppe hier Eigentümerin ist, entfallen Grundstückskosten in Höhe von je 7,5 Millionen Euro.

Im Jahr 2024 zieht die Wohnbaugruppe an die Bürgermeister-Ackermann-Straße um. Damit trägt die Adresse künftig den Namen des Gründervaters der Wohnbaugruppe, Friedrich Ackermann. Die WBG wurde im Jahr 1927 gegründet. Derzeit verwaltet das Unternehmen mehr als 10.000 Wohnungen. Rund 21.000 Bürgerinnen und Bürgern haben hier ein Zuhause. (möh)