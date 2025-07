Wohnbaugruppe kann weiterhin nur mit angezogener Handbremse bauen

Die Wohnbaugruppe wird angesichts der nach wie vor unklaren Perspektiven bei der Wohnbauförderung durch den Freistaat in den kommenden Jahren weiterhin nur mit angezogener Handbremse bauen können. Fürs Großprojekt „Weltwiese“ in Centerville-Nord/Kriegshaber, wo der Abriss alter Wohnungen und der Neubau von 1200 neuen Wohnungen geplant ist, gebe es aktuell keine Perspektive, so WBG-Chef Mark Dominik Hoppe. Bei der derzeit im Raum stehenden durchschnittlichen Fördermenge von weit unter hundert Wohnungen pro Jahr würde sich die Bauzeit auf deutlich über ein Jahrzehnt erstrecken. Das sei weder für die Anwohner zumutbar, noch wären die Baupläne dann noch auf einem aktuellen Stand.

Was in den kommenden Jahren geplant ist

Andere Wohnungsbau-Projekte wie die Schillstraße am Lech mit ursprünglich 118 Wohnungen geplanten Wohnungen können nur zeitlich verzögert realisiert werden. Vermutlich in mehreren Bauabschnitten bis voraussichtlich 2031. Einen Lichtblick gibt es aber: die Bauabstände konnten verringert werden, weil der WBG das umliegende Areal bereits gehört. So entstehen statt der bisher geplanten 118 Wohnungen nun insgesamt 185 Wohnungen mit sieben und acht Etagen. Die Projekte der WBG in Inningen (70 Wohnungen) und im Bärenkeller (Wohanka-Areal) haben aktuell eine Perspektive bis 2031, was hinter den ursprünglichen Zeitplänen liegt.

Immerhin kann die WBG wie berichtet kleinere Projekte wie das Brunnenlechgäßchen mit gut 30 Wohnungen in Angriff nehmen. Auch das Projekt Urmelstraße im „Puppenkistenviertel“ in Lechhausen mit 47 Wohnungen kann wohl 2026 fertig gestellt werden. Das Gebäude im Prinz-Karl-Viertel im Hochfeld ist auch bald vollständig bezugsfertig.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) appellierte am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz der WBG zusammen mit Hoppe an Bund und Freistaat: „Nicht die Gießkanne überall auszuleeren, sondern den Fokus auf Städte zu legen.“ Hoppe sagte, ohne verlässliche Planbarkeit von Fördermitteln könne er keinen sozialen Wohnungsbau betreiben. „Freifinanziertes Bauen ist für uns keine Option: Ohne Förderung müssten wir Mieten von über 20 Euro pro Quadratmeter aufrufen – damit können wir unseren wichtigen Auftrag für Augsburg nicht erfüllen.“ Neubauwohnungen der WBG liegen - mit der gestaffelten Mietförderung des Freistaats - bei sieben bis neun Euro. Die WBG verweist darauf, dass die durchschnittliche Kaltmiete in ihrem Bestand 2024 bei 7,15 Euro lag. Lediglich vier Prozent der auf dem freien Wohnungsmarkt inserierten Wohnungen lägen aktuell unter zehn Euro, so die WBG aus ihrer Marktbeobachtung.

Eine weitere Herausforderung sei aktuell noch das Thema Sanierungsmaßnahmen, auch in energetischer Hinsicht. Jährlich sollen 13 Millionen Euro in die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen fließen, kündigte die WBG an.