Augsburg

vor 59 Min.

Augsburger Wohnbaugruppe schlägt Alarm wegen hoher Sanierungskosten

Die Wohnbaugruppe hat in den vergangenen Jahrzehnten schon einen Großteil ihrer 10.700 Wohnungen (hier in der Linken Brandstraße in Lechhausen) saniert - doch das wird angesichts von Sanierungsvorgaben nicht genügen.

Plus Die WBG sieht ohne deutlich mehr Förderung wenig Perspektiven, den Bestand energetisch zu erneuern. Das Unternehmen bezieht Stellung zu möglichen Mieterhöhungen.

Von Stefan Krog

Die städtische Wohnbaugruppe sieht sich in den kommenden Jahren durch anstehende Vorgaben zur Sanierung von Gebäuden an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht, sollten Fördermittel nicht drastisch erhöht werden. WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe schlug deswegen zuletzt bei den Stadträten Alarm. Mit dem, was man momentan durch Mieten einnehme, sei das anstehende Programm nicht ansatzweise finanziert, zumal die WBG - größter Vermieter in Augsburg - auch weiterhin Neubau betreiben soll. Drastische Mieterhöhungen in den 10.700 Wohnungen des sozialen Wohnungsbauunternehmens schloss die WBG aus. "Aber mit dem derzeitigen Geld sind die Klimaziele nicht machbar", so Hoppe.

Was auf Hauseigentümer zukommt, ist konkret noch unklar, nachdem auf EU-Ebene im Dezember die bisherigen Überlegungen zu einer Sanierungspflicht für alte Gebäude abgeschwächt wurden. Eine Verpflichtung zur Sanierung von alten Gebäuden mit schlechter Energiebilanz wird es 1:1 nicht geben, allerdings müssen die EU-Staaten sicherstellen, dass insgesamt im Gebäudebestand weniger Energie verbraucht wird. Wie sie das konkret regeln, steht ihnen frei. Bis eine deutsche Gesetzgebung steht, so Hoppe, sei noch unklar, welche alten Gebäude im WBG-Bestand man sanieren muss. Zusammen mit den Vorgaben aus dem Heizungsgesetz (klimaneutrale Heizungen ab 2045) sieht die WBG aber Belastungen in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr auf sich zukommen.

