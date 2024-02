Wohnbaugruppe stellt neue Wohnungen in Pfersee fertig

In Pfersee sind die Projekte Sherdianpark II und Michaelipark jetzt komplett fertig. Die effektive Miete liegt zwischen sieben und neun Euro.

Die Wohnbaugruppe Augsburg hat zum 1. Februar 2024 weitere Wohnungen in Betrieb genommen: Die Wohnanlage Sheridanpark II (62 Wohnungen) ist fertiggestellt und vollvermietet. Die Außenanlagen sollen bis April fertig werden. Auch im Michaelipark, ebenfalls im Stadtteil Pfersee, sind sämtliche 74 Wohnungen bis Mitte Februar vermietet. Durch beide Wohnanlagen wächst der Bestand der Wohnbaugruppe auf 10.718 Wohnungen.

Die Wohnbaugruppe hat jetzt mehr als 10.700 Wohnungen

Beide Wohnanlagen wurden im vergangenen Jahr bereits teilbezogen und sind nun komplett fertig. „Die Wohnbaugruppe hat im vergangenen Jahr fast 250 Wohneinheiten in die Vermietung gebracht“, sagt Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Eva Weber (CSU). „Gerade angesichts der derzeit angespannten Lage am Mietmarkt leistet unser städtisches Wohnungsunternehmen damit einen unverzichtbaren Beitrag für bezahlbaren Wohnraum in Augsburg – und das seit über 96 Jahren.“

Günstige Mieten in Augsburg dank staatlicher Förderung

Wie berichtet stagnierte die Zahl der geförderten Wohnungen in Augsburg zuletzt und wird in den kommenden Jahren perspektivisch sinken, weil alte Wohnungen aus der so genannten Sozialbindung fallen und in den freien Wohnungsmarkt übergehen. Die Wohnbaugruppe plant, nachdem sie im vergangenen Jahr keine neuen Projekte begonnen hat, in diesem Jahr wieder einen Spatenstich für 47 Wohnungen in der Urmelstraße in Lechhausen. Die Wohnanlage im Prinz-Karl-Viertel (auch 47 Wohnungen) soll Anfang 2025 fertig werden.

Die Wohnanlage Michaelipark der Wohnbaugruppe in Pfersee. Foto: Carolin Buck/Wohnbaugruppe Augsburg

Die Wohnbaugruppe baut alle Wohnungen als geförderte Wohnungen. Mieter bekommen zur Zielmiete von 12,50 Euro (diese ist nötig, damit die WBG angesichts der Bau- und Grundstückspreise überhaupt bauen kann) einen staatlichen Zuschuss gestaffelt nach Einkommen. Die Mieter in der niedrigsten Einkommensstufe zahlen effektiv etwa sieben Euro, die in der höchsten neun Euro pro Quadratmeter. (skro)

