Wohnbaugruppe will Quartier in Kriegshaber abreißen und neu bauen

Plus Die Pläne für die Neugestaltung von Centerville-Nord werden konkreter. Statt 350 sollen 1200 Wohnungen entstehen. Bis zur Umsetzung werden noch ein paar Jahre vergehen.

Die Planungen der städtischen Wohnbaugruppe für eine Neubebauung des Bereichs Centerville-Nord/Weltwiese an der Carl-Schurz-Straße in Kriegshaber werden konkreter: Wie berichtet möchte die WBG die Wohnblöcke der US-Truppen aus den 1950er Jahren abreißen und das 14,5 Hektar große Quartier deutlich verdichten. Statt der aktuell rund 350 Wohnungen sind später 1200 Wohnungen geplant - das ist das größte in Planung befindliche Wohnbauprojekt in Augsburg. Die sogenannte Weltwiese - ein früheres Baseballfeld der Amerikaner - wird dafür in Teilen bebaut. Laut einem jetzt vorliegenden Architektenentwurf soll die Wiese verkleinert, aber dafür hochwertiger gestaltet werden. Geplant sei ein "zukunftsweisendes Stadtquartier", so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Vorgesehen ist ein autofreies Viertel mit Quartiersgaragen an den Rändern, einer Versickerung und Speicherung von Regenwasser im Viertel und Fassadenbegrünung der drei- bis fünfstöckigen Gebäude.

Damit Bestandsmieter nicht auf die Straße gesetzt werden, wenn neu gebaut wird, ist ein stufenweiser Bau geplant. "Wir werden auf der jetzigen Grünfläche mit Neubauten beginnen. Dort entstehen neue Wohnungen, die dann von Bestandsmietern bezogen werden. Dann kann man mit dem Abbruch der ersten Blöcke beginnen", so WBG-Chef Mark Dominik Hoppe. "Dieses System wird man nach und nach fortsetzen." Der Umbau des Quartiers werde mehrere Jahre brauchen.

