Wohngeldbehörde zieht in größere Räume nach Lechhausen

Die Wohngeldreform hat die Augsburger Wohngeldbehörde vor große Herausforderungen gestellt. Die Anzahl der Haushalte, die die Leistung beziehen, ist stark angestiegen.

Die Wohngeldreform „Wohngeld Plus“ stellt das städtische Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (ASL) weiter vor große Herausforderungen. Mit dem „Wohngeld Plus“, das seit Anfang 2023 bezogen werden kann, haben sich nicht nur die Wohngeldleistungen erhöht. Es sind auch deutlich mehr Personen antragsberechtigt.

Vor diesem Hintergrund ist im ASL zusätzliches Personal eingestellt worden, das inzwischen in die komplexe Rechtsmaterie eingearbeitet wurde. Weil der Personalzuwachs einen höheren Raumbedarf hat, stellt sich die Wohngeldbehörde jetzt organisatorisch neu auf und zieht in neue Räumlichkeiten in der Zugspitzstraße 181 in Lechhausen um. Die Abteilung ist daher von Freitag, 8., bis Dienstag, 12. Dezember, nicht erreichbar.

Durch die Wohngeldreform bekommen zusätzliche 1.300 Haushalte Wohngeld

Zur aktuellen Situation teilt die Wohngeldbehörde mit, dass derzeit rund 3.800 Haushalte in Augsburg Wohngeld beziehen. Das wären im Vergleich zum Vorjahr 1.300 Haushalte mehr, was einen Anstieg um 52 Prozent entspricht. „Derzeit zahlt die Stadt Augsburg rund 1.600.000 Euro an Wohngeldleistungen pro Monat aus. Im Vorjahr lag der durchschnittliche monatliche Auszahlungsbetrag noch bei etwa 600.000 Euro“, so ASL-Leiter Dennis Triebsch. Er geht davon aus, dass die Zahl der Wohngeldhaushalte noch weiter ansteigen wird. (AZ/ziss)

