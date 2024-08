Wohnmobil in Pfersee zerkratzt – großer Schaden

Am Dienstag zwischen 16.20 Uhr und 17.20 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in Pfersee ein Wohnmobil zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Max-von-Laue-Straße abgestellt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232610 um Hinweise. (klijo)