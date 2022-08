Augsburg

17:30 Uhr

Wohnmobilfahrer ärgert sich über fehlende Stellplätze in Augsburg

Plus Rainer Marcziniak versucht seit Jahren vergeblich, in Augsburg einen Hallenstellplatz für seinen Camper zu finden. Warum immer mehr Wohnmobile am Straßenrand stehen.

Von Eva Maria Knab

Rainer Marcziniak fährt am liebsten mit dem Wohnmobil in den Urlaub. "Da muss ich nichts buchen und bin immer flexibel", sagt der Augsburger. Seit fünf Jahren hat er ein eigenes Fahrzeug, das er sich einiges kosten ließ. Der reiselustige Ruheständler nennt es seine "Eigentumswohnung auf Rädern". Er könnte rundum zufrieden sein, gäbe es nicht ein großes Ärgernis. Seit er den Camper kaufte, sucht er nach einem Hallenstellplatz in Augsburg. Fünf Jahre stand er auf Wartelisten. Ohne Erfolg. In der Stadt sei einfach nichts zu bekommen, klagt der Wohnmobilfan. Er ist nicht der Einzige mit diesem Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

