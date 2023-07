Augsburg

19:00 Uhr

Wohnraum, Name, Neubau: Hessing-Stiftung plant Millionenprojekte

Plus Hessing-Stiftung und -Kliniken stellen sich in Augsburg neu auf – und nehmen dafür viel Geld in die Hand. Wie sich die Änderungen auf Patienten auswirken sollen.

Von Max Kramer

Die Singold fließt ruhig vor sich hin, zwischen ihr und dem halbrunden Klinik-Bau liegt eine leere Wiese. Matthias Gruber steht vor ihr und deutet munter herum. Es skizziert das, was hier bald entstehen soll. Denn nicht mehr lange wird die Fläche zwischen Geriatrie-Reha und Butzstraße leer bleiben. Geplant ist ein Neubau mit rund 60 zusätzlichen Betten, das Projekt ist rund zehn Millionen schwer – und bei Weitem nicht das einzige, das Hessing-Stiftung und -Kliniken derzeit beschäftigt.

Rund 35 Millionen Euro, teils über öffentliche Förderung, will die Hessing-Stiftung nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren investieren – und so die Zahl der verfügbaren Betten von 305 auf 388 erhöhen. Ein Großteil der zusätzlichen Betten entfällt auf die Klinik für Geriatrische Rehabilitation. Warum? "Reha-Patientinnen und -Patienten haben heute zunehmend den Wunsch nach komfortablen Einzelzimmern mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Dieser Entwicklung wollen wir Rechnung tragen", sagt Matthias Gruber, seit Februar dieses Jahres Leiter der Hessing-Kliniken. Ziel sei, die Aufenthaltsqualität in den Rehakliniken auf "Hotelniveau" zu heben. Dies soll sich im Neubau, aber auch im Bestandsgebäude nebenan zeigen. Die Neu- und Umbauarbeiten, an deren Ende komfortable Einzelzimmer und eine hotelähnliche Lobby stehen sollen, laufen bereits und sollen spätestens 2026 abgeschlossen sein.

