Wohnraum: Was passiert mit den leer stehenden Häusern im Thelottviertel?

Plus Im Thelottviertel stehen Gebäude teils seit Jahren leer. Bei manchen tut sich was, andere verharren als Geisterhaus. Der Stadt Augsburg sind die Hände gebunden.

Lange Zeit stand es leer, das romantische Reihenhaus in der Ravenspurgerstraße 13. Zuletzt wohnten kostenfrei ukrainische Flüchtlinge darin, sagt Oliver Kautz vom Vorstand der gemeinnützigen Arno-Buchegger-Stiftung, der das Gebäude gehört. Nach deren Auszug habe sich die Stiftung im Oktober entschlossen, das Gebäude grundlegend zu sanieren, anschließend soll es vermietet werden. Damit könnte eine der bekanntesten leerstehenden Immobilien im Thelottviertel bald wieder genutzt werden – bei anderen Gebäuden ist die Zukunft hingegen offen.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Christian Gerlinger vom Augsburger Sozialreferat, dass der Stadt aktuell sieben Leerstände im Thelottviertel bekannt seien. Um welche Gebäude es sich dabei handelt, könne man aber nicht sagen, das sei nicht öffentlich, so Gerlinger. Die Zahl ergebe sich aus eigenen Erkenntnissen – dem Leerstandsmanagement der Stadt – sowie dem sogenannten Leerstandsmelder, ein bundesweites Portal im Internet. "Sicherlich gibt es aber auch noch weitere Leerstände, die bei uns noch nicht bekannt sind", sagt Gerlinger.