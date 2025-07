Wohnung, Garage oder Zweifamilienhaus? Was in Augsburg zwangsversteigert wird

Das Haus in der Mittelstraße im Wertachviertel fällt aufgrund seiner grünen Farbgebung auf, ansonsten ist es ein typisches Gebäude für die Gegend. Gebaut wurde es wohl um das Jahr 1920 herum, in den 1980ern muss es einmal umfangreich saniert worden sein. Es hat vier Stockwerke, die mehrere Wohnungen beherbergen. Eine davon wird bald versteigert; der Termin am Amtsgericht steht schon fest. Ein Gutachter hat sinngemäß notiert, dass die Wohnung zwar ein paar kleinere Mängel habe, etwa abgeplatzter Putz, sie sei aber ansonsten ganz gut in Schuss. Fotos zeigen einen gefliesten Boden im Bad, einen Teil des Wohnzimmers, in dem Laminat verlegt ist, alles nicht unüblich. Der Erhaltungszustand sei „insgesamt durchschnittlich“, heißt es. Es ist nicht die einzige Zwangsversteigerung, die in den kommenden Wochen in Augsburg ansteht.

