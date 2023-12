Wohnung im Visier: Polizei meldet Einbruch-Versuch in der Jakoberstraße

In der Jakoberstraße versucht ein bislang Unbekannter, gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen. Erfolg hat er nicht, der Schaden ist aber groß. Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Freitag zwischen 6 und 19 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Jakoberstraße einzubrechen. Dies teilt die Polizei mit. Er sei dabei gewaltsam vorgegangen, jedoch erfolglos geblieben. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Wohnung in Jakoberstraße: Polizei Augsburg ermittelt

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen versuchten EInbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (kmax)