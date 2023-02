Private Vermieter in der Zwickmühle: "Wem sollen wir die Wohnung geben?"

Als ich Anfang der 1990er Jahre nach Augsburg gekommen bin, gab es einen relativ hohen Leerstand an Mietwohnungen und es war überhaupt kein Problem, eine Wohnung anzumieten. Nun jammern die Vermieter, dass es eine sehr hohe Nachfrage gibt und man sich nicht entscheiden könne... im Ernst jetzt? Sicherlich gibt es - Gott sei Dank - einzelne Vermieter, die soziale Aspekte berücksichtigen und auch einkommensschwachen Mietern eine Chance geben möchten. Meiner Erfahrung nach ist dies aber eine absolute Ausnahme. Als Mietinteressent muss man in der Selbstauskunft erstmal "die Hosen runter lassen". Es werden Kriterien abgefragt, die definitiv nichts mit der Kreditwürdigkeit zu tun haben. Wer nicht alles beantworten will, ist eh gleich raus. Im nächsten Schritt geht´s um die Übernahme der Uraltküche, die eigentlich nur noch Schrottwert hat, der Vermieter sich aber schon so 2, 3.000.- € vorstellt. Wer sich das nicht leisten kann, ist auch raus. Und dann natürlich die Miete an sich: In der Regel wird der absolut höchste Betrag gefordert, an der Grenze zur Obszönität und darüber hinaus. Bei meiner eigenen Suche habe ich mich oft gefragt, ob sich der Vermieter nicht selbst schämt, so einen Mietzins aufzurufen. Da sind die Realitäten. Der Bericht zeichnet meines Erachtens ein falsches Bild. Natürlich gibt es bedauerlicherweise Mietausfälle und einen sich hieraus ergebenden Schaden für den Vermieter. Wenn ich die Vermietung als Kapitalanlage betreibe, muss ich eben aber auch das finanzielle Risiko eines Mietausfalles als unternehmerisches Risiko akzeptieren. Das ist in allen geschäftlichen Bereichen so. Die Nachfrage und die exorbitante Steigerung der Mieten in den letzten 10, 15 Jahren lässt das Pendel aber ganz eindeutig zu Gunsten der Vermieter ausschlagen. Von daher sollten sie dieses unglaubwürdige Jammern auf sehr sehr hohem Niveau einfach sein lassen.

