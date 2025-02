Frau wird nach Wohnungsbrand in Augsburg tot aufgefunden

Nach einem Wohnungsbrand in der Neuhäuserstraße in Augsburg ist in der Nacht auf Dienstag eine 48 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, brach gegen 2.25 Uhr ein Feuer im ersten Stock einer Wohnung aus. Der Brand sei bereits nach zehn Minuten gelöscht gewesen, eine Frau aber konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Wohnungsbrand in Augsburg: Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Hierbei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um die Wohnungsbesitzerin, die dort allein lebte. Eine 66-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt aus dem Mehrfamilienhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang noch keine Angabe.