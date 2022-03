Wohnungsbrand in der Margaretenstraße: Mutter und Tochter leicht verletzt

Am Dienstagmittag bricht in der Augsburger Innenstadt ein Feuer aus. Die Feuerwehr sperrt die Margaretenstraße wegen des Brands. Inzwischen sind die Arbeiten beendet.

In der Margaretenstraße, mitten in der Augsburger Innenstadt, ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Dies teilten Feuerwehr und Polizei mit. Ersten Angaben zufolge handelte es sich um einen Flur- und Küchenbrand im dritten Obergeschoss eines Wohngebäudes. Die Erstmeldung erreichte die Feuerwehr um etwa 13.30 Uhr.

Brand in Augsburger Margaretenstraße: Feuerwehr ist vor Ort

Aufgrund des Brands war die Magaretenstraße unterhalb des Milchbergs zwischenzeitlich komplett gesperrt. Die Sperrung ist inzwischen aufgehoben, die Arbeiten sind beendet. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, der Brand war allerdings zeitnah unter Kontrolle. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bestand keine Gefahr für umliegende Wohnungen.

Mutter und Tochter mit Rauchgasvergiftung, Brandursache unbekannt

In der betroffenen Wohnung lebt eine Frau mit ihrer Tochter. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten beide eine leichte Rauchgasvergiftung. Näheres zur Ursache ist noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.