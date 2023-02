Wohnungsmangel: Augsburger CSU fordert mehr Neubaugebiete

Es dürfe kein Denkverbot für Neubauflächen auf der "grünen Wiese" in Augsburg geben. Das ist eine Ansage an den grünen Koalitionspartner.

Der Augsburger CSU-Vorsitzende Volker Ullrich fordert angesichts des fortdauernden Wohnungsmangels in Augsburg die zügige Ausweisung neuer Baugebiete. "Wir müssen Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen durch Neubau", so Ullrich. Ein größeres Angebot an Flächen könne auch dabei helfen, den weiteren Anstieg der Bodenpreise zu stoppen. Ullrichs Forderung dürfte vor allem als Aufruf an die Grünen als Koalitionspartner zu verstehen sein, die der Ausweisung neuer Baugebiete mit Blick auf den Flächenverbrauch eher kritisch gegenüber stehen. Im Koalitionsvertrag sind Neubaugebiete nicht ausgeschlossen, allerdings "nur nach Notwendigkeit und mit Augenmaß".

Es geht nicht um neue Baugebiete am Rand von Augsburg

Ullrich sagte, Flächenverbrauch sei ein Problem, und Vorrang dürfe nicht haben, neue Wohnungen am Stadtrand entstehen zu lassen. "Das erzeugt ja auch zusätzlichen Verkehr." In erster Linie müsse man Brachflächen in den Fokus nehmen. Hier sei mehr möglich. Auf Haunstetten Südwest mit den dort geplanten 6000 Wohnungen könne man nicht warten. Und darum dürfe es auch keine Denkverbote geben, was Wohnungsbau auf der grünen Wiese betrifft. "Gerade jetzt, wo das Bauen aufgrund der Rahmenbedingungen schwieriger wird, ist eine aktivere Flächenpolitik nötig", so Ullrich, ohne einzelne Baugebiete zu nennen. Die Stadt hat aktuell etliche Genehmigungsverfahren für Neubaugebiete in Arbeit, etwa fürs Zeuna-Stärker-Areal oder das Areal rund ums Fabrikschloss. Allerdings dauert es aufgrund der Komplexität bei größeren Quartieren mehrere Jahre, bis ein Bebauungsplan fertig ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie berichtet hatte die Augsburger Immobilienwirtschaft zuletzt in einem Brief an die Stadtpolitik vor überbordenden Vorgaben gewarnt. Parallel müsse man auch die Diskussion führen, wie dicht und eng gebaut werden dürfe. Beides seien Stellschrauben, die auf die Zahl der neuen Wohnungen Auswirkungen haben. Die Zahl der Baugenehmigungen ging angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen für Käufer und Immobilienwirtschaft 2022 deutlich zurück.

Lesen Sie dazu auch