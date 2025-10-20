Sie fand Hilfe im Augsburger SOS-Kinderdorf – doch wohin soll sie jetzt?

Irgendwann, sagt Sophia, ging es daheim einfach nicht mehr. Die Konflikte mit ihren Eltern häuften sich und belasteten zunehmend ihre Beziehung. Schließlich fasste sie den Entschluss, sich Hilfe zu suchen und auszuziehen. Nicht um den Kontakt abzubrechen, sondern vielmehr, weil sie nicht riskieren wollte, dass sich ihr Verhältnis noch weiter verschlechterte. Sophia kontaktierte das Jugendamt und erfuhr dort vom Konzept des Betreuten Jugendwohnens. „Sie haben mir gesagt, dass es bis zu neun Monaten dauern könnte, einen Platz zu finden“, erzählt die junge Augsburgerin, die eigentlich anders heißt. Doch dann ging es doch unerwartet schnell.

Anfang 2024 konnte Sophia im Betreuten Jugendwohnen des SOS-Kinderdorfs in Augsburg einziehen. Seitdem ist in ihrem Leben viel passiert. Sophia hat mit Unterstützung ihrer Betreuerin gelernt, ihren Alltag selbst zu organisieren. Sie hat Abitur gemacht, will nun ein Studium beginnen. Die 18-Jährige hat viel geschafft. Und doch steht sie nun vor einer großen Hürde. Denn in wenigen Monaten läuft die Jugendhilfe aus und die junge Frau muss das Apartment des SOS-Kinderdorfs verlassen. Pläne, mit Freunden zusammenzuziehen, klappten aus verschiedenen Gründen doch nicht. Und auf dem leergefegten Augsburger Wohnungsmarkt hat sie bisher nichts gefunden.

Oft bleiben die jungen Menschen länger als geplant

Das, sagt Betreuerin Priska Abstreiter, sei aktuell das drängendste Problem, vor dem sie und ihre jungen Klientinnen und Klienten oft stehen. „Früher hat man bei der WBL angerufen, man kam auf die Warteliste und es war absehbar, dass man eine Wohnung bekommt.“ Doch das gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Private Eigentümer seien oft auch keine Option. Und so bleiben die jungen Menschen häufig länger als eigentlich geplant. Was wiederum dazu führe, dass die dringend benötigten Plätze länger belegt seien. Bisher, sagt Priska Abstreiter, habe man am Ende immer eine Wohnung gefunden. „Zur Not haben wir auch schon mal unkonventionelle Übergangslösungen gefunden.“ Aber die Situation werde immer schwieriger.

Priska Abstreiter war Liams Betreuerin, als er noch im Betreuten Jugendwohnen des SOS-Kinderdorfs in Augsburg wohnte. Schon vor einigen Jahren ist er ausgezogen. Kontakt haben die beiden immer noch. Foto: Annette Zoepf

Abstreiter arbeitet schon lange beim SOS-Kinderdorf und hat viele junge Menschen auf ihrem Weg begleitet. Vor allem im Übergang in die völlige Selbstständigkeit. Sie hilft nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch bei all den anderen Themen, die junge Menschen auf dem Sprung in ein eigenständiges Leben im Idealfall mit ihren Eltern klären. Bei den Finanzen, bei Formularen, bei Problemen am Arbeitsplatz. Und hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte ihrer Schützlinge. Auch noch Jahre später. „Viele haben sonst kein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen könnten.“

Der Kontakt bleibt häufig über den Auszug hinaus bestehen

Einer, mit dem sie gerade wieder öfter Kontakt hat, ist Liam. 2020 zog er mit 17 ins Betreute Jugendwohnen ein, zwei Jahre blieb er, dann folgte der Schritt in eine eigene Wohnung. Die zu finden war, ganz untypisch, verhältnismäßig leicht, erinnert er sich. Und auch daran, wie ihm der ehemalige Chef des Augsburger SOS-Kinderdorfs dort die Küche eingebaut hat. Als Betreuungshilfe begleitete Priska Abstreiter Liam im Anschluss noch weiter, doch seit einem Jahr ist auch die beendet.

Trotzdem treffen sie und der 22-Jährige sich noch ab und an oder telefonieren, auch wenn sie oder das SOS-Kinderdorf für diese Unterstützung kein Geld mehr bekommen. „Mal plaudert man einfach, manchmal geht es auch um konkrete Dinge wie Partnerschaft oder Arbeit“, erzählt die Sozialpädagogin. Denn bei aller professionellen Distanz, sagt Abstreiter, wachsen einem viele der jungen Mensch besonders ans Herz. Und bleiben da, selbst wenn sie eigene Wege gehen.

Wer eine Wohnung für junge Menschen zu vermieten hat, kann sich unter Telefon 0821 344990-0 direkt an das SOS-Kinderdorf Augsburg wenden.