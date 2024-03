Wohnungssuche in Augsburg: "Mit Kind kann ich Sie nicht mal rausklagen"

Von Max Kramer - vor 17 Min.

Wer in Augsburg eine Wohnung sucht, braucht starke Nerven. Viele stoßen auf fragwürdige Vermieter, dubiose Angebote oder krasse Forderungen. Betroffene erzählen.

Die Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt ist angespannt. Wer eine passende Bleibe sucht, muss sich auf ein Nervenspiel einstellen: Bezahlbare Wohnungen in guter Lage sind rar, die Konkurrenz ist groß. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, was sie bei ihrer Wohnungssuche in Augsburg erlebt haben – und viele Antworten erhalten. Hier sind die teils verstörenden, teils kuriosen, teils verzweifelten Schilderungen:

"Miete für ein Jahr bar auf den Tisch gelegt" Facebook-Nutzerin " Nadine Hiebl "

"In den fünf Jahren, in denen wir auf der Suche waren, haben wir einiges erlebt. Der Knaller war aber, wie ein "Mitbewerber" für ein 160 Quadratmeter großes Haus die Miete für ein Jahr inklusive Kaution bar auf den Tisch gelegt hat. Für sich und seine Frau. Da hat man als normal arbeitende Familie mit Kindern keine Chance."

