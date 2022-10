Augsburg

vor 19 Min.

Woll Schaefer geht bei Suche nach Nachfolge ungewöhnlichen Weg

Mit Wolle kennt sich Renate Abstreiter aus. 30 Jahre lang führte sie Woll Schaefer in der Innenstadt. Jetzt sucht sie eine Nachfolge.

Plus Die Inhaberin des Augsburger Traditionsgeschäfts zieht sich zurück. An ihre Nachfolger stellt sie gewisse Ansprüche. Deshalb gibt es vorerst eine Übergangslösung.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Seit genau 30 Jahren ist Renate Abstreiter Inhaberin des Fachgeschäfts für Wolle und Handarbeit, Woll Schaefer, am Moritzplatz. Jetzt will sie kürzertreten. "Ich kann das Pensum einfach nicht mehr voll gehen. Ich werde nicht mehr allem in dem Maße gerecht, wie ich das gerne möchte", erzählt die sympathische Frau. Deshalb soll das Geschäft einen neuen Inhaber oder eine neue Inhaberin bekommen. Doch die Suche nach einem Nachfolger ist nicht ganz einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen