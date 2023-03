Augsburg

07:45 Uhr

Woolworth eröffnet die vierte Filiale in Augsburg

Woolworth eröffnet eine weitere Filiale in Augsburg. Standort ist im Kaufland-Center an der Gögginger Straße.

Plus Woolworth ist bald auch in Göggingen vertreten. Bei zwei anderen Läden in Augsburg ist das Geschäft gut angelaufen. Das tut sich im Augsburger Handel.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die Firma Woolworth expandiert am Standort Augsburg: Im Kaufland-Center in der Gögginger Straße 119 wird die mittlerweile vierte Filiale eingerichtet. Eröffnung ist am Donnerstag, 23. März. Woolworth möchte nach eigenen Angaben den stationären Handel stärken und neue Arbeitsplätze schaffen. In Göggingen sind es zehn Beschäftigte, Teilzeitkräfte werden derzeit gesucht. Zwei Chefs von anderen Unternehmen, die in der Innenstadt Neuland betreten haben, berichten unterdessen über ihre ersten Erfahrungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen