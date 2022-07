Wütende Frau attackiert Touristin auf dem Rathausplatz

Die 48-Jährige rastet nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten auf dem Rathausplatz aus. Das hat schlimme Folgen für eine 82-jährige Augsburg-Besucherin.

Ein Streit zwischen einer 48-Jährigen und ihrem 34-jährigen Lebensgefährten auf dem Rathausplatz ist am Mittwoch derartig eskaliert, dass die wütende Frau auch noch eine unbeteiligte Touristin attackierte, so die Polizei. Die 48-Jährige ging unvermittelt auf die 82-jährige Augsburg-Besucherin los, beleidigte die Touristin und schubste diese um. Die 82-Jährige zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen zu und wurde leicht verletzt.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Die 48-Jährige wurde von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sie muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung rechnen. Zudem wurde ihr ein Platzverweis erteilt. (eva)