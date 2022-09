"Wutwinter": Augsburg steht die nächste Bewährungsprobe bevor

Plus Augsburg könnte bald erneut Schauplatz großer Demonstrationen werden. Das Konfliktpotenzial ist groß, doch der Blick auf den vergangenen Winter macht auch Mut.

Wenn man so will, hat Augsburg Vorsprung. Was einen "Wutwinter" ausmachen kann, ist hier bekannt, seitdem rund um den Jahreswechsel Tausende Menschen teils unkontrolliert durch die Straßen zogen, um ihren Unmut gegenüber Corona-Maßnahmen kundzutun. Ihre Menge, Lautstärke und Vehemenz waren außergewöhnlich - bis dato, wie man bald vielleicht ergänzen muss. Weil die explodierten Energiepreise ausnahmslos jeden und jede betreffen, ist das Mobilisierungspotenzial enorm. Einer Umfrage zufolge kann sich knapp die Hälfte aller Deutschen vorstellen, gegen hohe Energiepreise auf die Straße zu gehen. Und so könnte auch auf Augsburg, ärmste Stadt Bayerns, die nächste Bewährungsprobe zukommen.

