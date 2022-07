Zäsur beim BRK in Augsburg: Geschäftsführer Michael Gebler hört auf

Michael Gebler ist seit 17 Jahren das Gesicht des Roten Kreuzes in Augsburg. Bald hört er auf - und die Suche nach einer Nachfolge ist nicht einfach.

Es ist ein Einschnitt beim Roten Kreuz in der Stadt Augsburg: Geschäftsführer Michael Gebler wird Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand gehen. Gebler führt seit 17 Jahren die Hilfsorganisation mit rund 200 hauptamtlichen Beschäftigen und über 1000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, er wird große Fußabdrücke hinterlassen. Der studierte Sozialpädagoge ist das Gesicht und die Stimme des Roten Kreuzes in Augsburg. Gebler geht vorzeitig mit 63 Jahren in den Ruhestand. "Ich bin gesund und will das auch nutzen", sagt er. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gestaltet sich offensichtlich nicht einfach.

Suche nach neuem BRK-Chef für Augsburg ist nicht einfach

In einer ersten Bewerbungsrunde fand sich kein passender Kandidat, nun gibt es einen zweiten Anlauf mit einer ausgeweiteten Stellensuche. "Auch Führungspositionen sind derzeit nicht gerade einfach zu besetzen", sagt Gebler. Vorgesehen ist, dass der neue Chef oder die Chefin Anfang 2023 beim BRK in Augsburg startet. Es soll einen fließenden Übergang von einigen Wochen oder Monaten geben. Abhängig davon, wann der oder die Neue die Stelle genau antritt, wird sich dann auch Gebler verabschieden - voraussichtlich irgendwann im Spätwinter oder Frühjahr des kommenden Jahres. Ob er Ruhestand überhaupt "kann", hat ein Rot-Kreuz-Kollege den engagierten BRK-Geschäftsführer im sozialen Netzwerk Facebook gefragt. Gebler postete daraufhin ein Foto vom Segeln an der Ostsee und dazu nur die Worte: "Und wie!!!!!" (jöh)

