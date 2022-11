Zäunchen in der Spitalgasse mussten aus Haftungsgründen weg

Der Ulrichsverein stellte die Begrenzung zum Schutz der Blumenbepflanzung an den Bäumen zur Verfügung. Die Stadt sieht darin ein Problem.

Die kniehohen Holzzäunchen, die der Ulrichsverein in der sanierten Spital- und Bäckergasse zum Schutz von angepflanzten Blumen in Beeten rund um die Bäume angebracht hat, waren laut Stadt nicht verkehrssicher. Deshalb habe man den Verein zur Entfernung aufgefordert, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU) im Bauausschuss auf Anfrage von Stadträtin Sieglinde Wisniewski. Wisniewski wollte wissen, warum man das Engagement seitens des Ulrichsvereins ausbremse. Merkle sagte, die Bepflanzung mit Blumen habe man erlaubt. "Aber die Zäunchen wären ein Risiko gewesen, wenn nachts ein Fahrradfahrer an dieser Stelle gestürzt wäre oder sich ein Kita-Kind verletzt hätte", so Merkle. Man habe den Verein schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass man in den Zäunen aus Holzstäben ein Problem sehe. Zuletzt sei auch die Frage der Haftung thematisiert worden. Inzwischen seien so gut wie alle Zäunchen weg, die übrigen würden noch entfernt. (skro)