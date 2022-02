Augsburg

Corona-Demos in Augsburg starten künftig in der Nähe des Bahnhofs

Die Corona-Kundgebungen in Augsburg dürfen künftig nicht mehr am Plärrer starten.

Plus Nachdem zuletzt Bedenken laut wurden, weil am Plärrer das Testzentrum und der Startpunkt der Kundgebungen nebeneinander liegen, kommt es nun zu einer Verlegung.

Von Stefan Krog

Die Demonstrationen gegen eine Impfpflicht und gegen Corona-Maßnahmen mit mehreren tausend Teilnehmern werden künftig auf dem Ladehofareal nahe des Hauptbahnhofs starten. Darauf haben sich Stadt und die Veranstalter der Demonstrationen einvernehmlich geeinigt, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) am Donnerstagabend. Der bisherige Startpunkt am Plärrer, wo sich die Demonstrationszüge montags und mittwochs formierten, war von Teilen des Stadtrats zunehmend kritisch gesehen worden, weil das Testzentrum in unmittelbarer Nähe liegt. Am kommenden Samstag soll die Demo noch wie gehabt auf dem Plärrergelände starten, die Änderung gelte ab kommenden Montag, so Pintsch.

