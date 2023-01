Augsburg

15:07 Uhr

Zahl der Hotelbetten in Augsburg steigt: Wie wirkt sich das aus?

Das Leonardo am Plärrergelände ist das größte Hotel in Augsburg mit 235 Zimmern. Die Hausdame Stephanie Kimmig ordnet die Betten in einem Zimmer.

Plus Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck freut sich über Spitzenwert bei Übernachtungen im Oktober 2022. Die Hotellerie sieht Entwicklung mit gemischten Gefühlen.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat in den Jahren 2020 und 2021 für viele leere Betten in Augsburgs Hotels. Teils galten extrem strenge Auflagen, an einen regulären Betrieb war nicht zu denken. Die Zahl von Übernachtungen und Gästeankünften halbierte sich gegenüber dem Rekordjahr 2019, in dem Corona noch keinen Einfluss auf die Hotellerie nahm. Im vergangenen Jahr ging es wieder aufwärts im Tourismus. Die Gesamtzahlen werden derzeit ermittelt. Eine Zahl aus 2022 lässt Tourismusdirektor Götz Beck aber bereits jubilieren: Im Oktober gab es in Augsburg rund 101.500 Übernachtungen. Im Rekordjahr 2019 waren es im Oktober lediglich knapp 84.500 Übernachtungen. Die Strategie sei aufgegangen, sagt Beck. Nie zuvor gab es so viele Hotelbetten in Augsburg. Heimische Hoteliers haben eine andere Sicht auf die Lage. Sie erkennen massive Probleme für die Branche.

