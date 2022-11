Zahl der neuen Solaranlagen in Augsburg schlägt in diesem Jahr alle Rekorde

Plus Bis Ende Oktober wurden 402 Anlagen bei der Bundesnetzagentur angemeldet. Weil es auch um Kleinanlagen geht, ist die Leistung geringer.

Die Energiekrise sorgt im laufenden Jahr für einen spürbaren Zuwachs bei Photovoltaikanlagen in Augsburg. Bis Ende Oktober wurden mehr als 402 neue Anlagen bei der Bundesnetzagentur angemeldet – so viele, wie seit dem Jahr 2000 nicht.