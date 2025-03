Düstere Prognosen zu Neubauzahlen in Augsburg

Im Augsburger Wohnungsmarkt ist in den kommenden Jahren wohl mit keiner Trendwende bei der Zahl der fertiggestellten Wohnungen zu rechnen, auch wenn erste Projekte (Dierig, Brahmsstraße in Haunstetten) nach der jahrelangen Komplettflaute wieder in Gang kommen (wir berichteten). 2023 war es zu einem Einbruch auf nur noch 832 Wohnungen gekommen, zwei Jahre zuvor waren es noch knapp 1700 gewesen.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stephan Deurer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis