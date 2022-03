Zahlen belegen: Der Tourismus in Augsburg erholt sich nach Corona

Den Tourismus hat die Corona-Pandemie besonders getroffen, das spürte man auch in Augsburg. Jetzt gibt es Grund zur Hoffnung, wenn auch eine Unbekannte bleibt.

Im Jahr 2019 registrierte die Regio Augsburg Tourismus GmbH sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen in Augsburg und der Region Rekordwerte. Mit Beginn der Corona-Pandemie rauschten die Zahlen dann bis Ende 2020 in den Keller und halbierten sich nahezu. Jetzt kommt aber Hoffnung auf, dass sich der Tourismus in der Stadt wieder erholt. Das zeigen aktuelle Zahlen.

Noch bewegt sich der Aufschwung bei Gästeankünften und Übernachtungen im Vergleich zu 2019 auf niedrigerem Niveau, aber ist doch deutlich spürbar, teilt die Regio mit. Fast vier Prozent lagen die Gästeankünfte 2021 in der Stadt und der Region über denen des ersten Corona-Jahres. Bei den Übernachtungszahlen war 2021 sogar ein Plus von mehr als neun Prozent zu verzeichnen: Für Augsburgs Tourismuschef Götz Beck sind diese Werte ein Signal für das "Comeback des Tourismus".

Was der Ukraine-Krieg für den Tourismus bedeutet ist noch nicht abzusehen

In der Stadt Augsburg gelingt der Neustart nach Zahlen des Bayerischen Landesamt für Statistik sogar noch besser. Dort stieg die Zahl der Ankünfte 2021 um fast sieben Prozent (insgesamt 222.148 gegenüber 208.165 im Vorjahr). Bei den Übernachtungen wurden 2021 sogar 13,8 Prozent mehr registriert als noch 2020 - das entspricht 477.043 Übernachtungen. (gegenüber 419.089 im Vorjahr).

Was den Augsburger Tourismuschef Götz Beck besonders erleichtert: Gegenüber dem Jahr 1998, in dem die Regio Augsburg Tourismus GmbH ihren Geschäftsbetrieb aufnahm, liegt die Zahl der Übernachtungen trotz aller Einschränkungen und aufgrund der Pandemie rückläufiger Zahlen noch immer um 10,6 Prozent höher als damals.

Generell sieht Götz Beck die Zukunft des Städte- und Ausflugstourismus verhalten optimistisch. Einerseits werde der "Urlaub daheim" in den Zeiten von beziehungsweise nach Corona schneller wieder wachsen als etwa der Sektor der Fernreisen. Auch der Blick auf die Klimabilanz werde diesen Trend verstärken. Andererseits, so Beck: "Was der Krieg in der Ukraine gesamtwirtschaftlich und speziell für den Tourismus verändern wird, kann heute noch niemand absehen."