Zehn Jahre im Flüchtlingsheim: Familie Rezai findet keine Wohnung

In der Unterkunft in der Windprechtstraße leben derzeit 165 Menschen. Fehlende Rückzugsräume und mangelnde Privatspähre macht vielen Asylbewerbern auf Dauer zu schaffen.

Plus Viele Flüchtlinge finden auf dem angespannten Immobilienmarkt in Augsburg keine Wohnung. Deshalb leben seit teils seit Jahren auf engstem Raum. So wie Familie Rezai.

Von Miriam Zissler

Narges Rezai ist seit fast zehn Jahren in Deutschland. So lange lebt die 19-Jährige mit ihren Eltern und vier Geschwistern in einer Unterkunft in der Augsburger Windprechtstraße. Die afghanische Familie dürfte schon lange ausziehen, doch findet sie hier keine Wohnung, in der sieben Personen Platz finden und die für sie bezahlbar ist. Das zerrt an den Nerven der Familie, die sich Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten wünscht. Das behindere auch ihre Entwicklungs- und Integrationsmöglichkeiten, kritisieren Flüchtlingsexperten. Familie Rezai ist kein Einzelfall. Viele Menschen, die in den Augsburger Gemeinschaftsunterkünften und Übergangswohnheimen wohnen, müssten es nicht. Das setzt Stadt und Regierung von Schwaben unter Druck – zumal die Zahl der Flüchtlinge aktuell wieder hoch ist.

Narges Rezai ist eine Kämpfernatur. Im fließenden Deutsch berichtet die 19-Jährige aus ihrem Alltag, wie sie neben ihrer Ausbildung zur Fachinformatikerin ihre Eltern und Geschwister unterstützt. Wie sie immer wieder neue Formulare ausfüllen muss, wie sie Eltern zu Ärzten und Behörden begleitet, um übersetzen zu können. Wie sie ihre Geschwister motiviert – und wie ihr manchmal neben ihrer Vollzeitausbildung einfach alles zu viel wird, um einen weiteren Antrag auszufüllen. Dann bekommt die jüngere Schwester womöglich keinen Zuschuss für den Schulausflug und die Familie muss das Geld selber dafür zusammenkratzen – doch irgendwann fehlt auch Narges Rezai die Kraft. Nicht nur dann würde sie sich einen Rückzugsraum wünschen, einen Ort, an dem sie Kraft tanken kann. Den gibt es nicht. Die Familie lebt in einer kleinen Wohnung in der Windprechtstraße. "In den drei Zimmern stehen überall Betten. Schreibtische und Stühle gibt es nicht, weil wir dafür keinen Platz haben. Deshalb machen wir auf dem Teppich unsere Hausaufgaben", schildert sie ihre Lebensumstände. "Ich bin sehr zielstrebig", sagt die 19-Jährige – doch auch ihre Stärke habe die Familie bei der Wohnungssuche nicht vorangebracht. Das frustriert sie – und viele andere Bewohnerinnen und Bewohner auch.

