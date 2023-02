Augsburg

06:00 Uhr

Zehn Minuten fahren, drei Minuten stehen: Was Stau-Daten über Augsburg verraten

Wer in der Stoßzeit in Augsburg mit dem Auto unterwegs ist, verbringt laut Navi-Daten zwischen 25 und 30 Prozent der Zeit im Stau oder zäh fließendem Verkehr.

Plus Wer täglich in Augsburg mit dem Auto pendelt, verbringt laut Navi-Hersteller Tomtom pro Jahr mehr als einen Tag im Stau. Was die Navi-Daten über den Verkehr zeigen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Autofahrer in Augsburg standen im Jahr 2022 etwas weniger im Stau als noch im Jahr zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt der Navi-Hersteller Tomtom nach einer Auswertung anonymisierter Bewegungsdaten. Laut Tomtom kamen bei Auto-Pendlern und -Pendlerinnen im vergangenen Jahr in Augsburg im Durchschnitt drei bis vier Minuten Standzeit auf zehn Minuten Fahrzeit, wenn sie zu Stoßzeiten unterwegs waren. Die Firma weiß anhand der Daten auch, wann es sich auf Augsburgs Straßen besonders oft staut - und wie die Stadt im bundesweiten Vergleich dasteht.

