Zehnjähriges Kind wird von Radfahrer gerammt und muss ins Krankenhaus

In der Dieselstraße in Augsburg-Oberhausen prallt ein Radfahrer auf einen Zehnjährigen. Beide stürzen, der Verantwortliche flieht. Das Kind muss ins Krankenhaus.

Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Mittwoch offenbar gegen ein Kind geprallt und anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, war der Zehnjährige gegen 19 Uhr hinter seinem Vater auf dem Fahrradweg in der Dieselstraße unterwegs, als der Unbekannte an der Ecke Hofer Straße von hinten auffuhr. Beide kamen zu Fall, der Verantwortliche fuhr allerdings anschließend Richtung Flurstraße davon. Der Zehnjährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben wird der Verantwortliche als etwa 13 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll demnach "asiatisches Aussehen" gehabt und neben einer schwarzen Jacke auch eine schwarze Hose getragen haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (kmax)