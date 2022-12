Zeitarbeit in der Pflege: Das geringere Übel als einziger Ausweg

Plus Pflegekräfte, die von Augsburger Krankenhäusern zu Zeitarbeitsfirmen wechseln, nehmen ihr gutes Recht wahr. Doch das Modell rüttelt gefährlich an einem Grundpfeiler.

Wer es sich zum Beruf macht, Menschen zu helfen, tut das nicht, um reich zu werden. Das ist ehrenwert – und wird gnadenlos ausgenutzt. Schon vor der Pandemie waren die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte schlecht, inzwischen sind sie häufig desolat. In vielen Stationen herrscht so viel Druck, dass mehr von Massenabfertigung denn von echter Pflege die Rede ist. Wenn dazu noch Hickhack um unfair verteilte Corona-Boni kommt, eine dem gesellschaftlichen Mehrwert unwürdige Bezahlung und die Perspektive, woanders mehr Wertschätzung zu erfahren, so verwundert es nicht, dass viele gehen. Wenn sie über Zeitarbeitsfirmen in andere Häuser wechseln, ist das noch das kleinere Übel, weil jede Kraft im System gebraucht wird. Dennoch ist das Modell gefährlich.

