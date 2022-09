Zeitungsausträger wird überfallen - und schließt sich schnell ins Auto ein

Ein junger Mann trägt morgens in der Jakobervorstadt Zeitungen aus. Dann wird er überfallen. Er reagiert schnell.

Es passierte am Montagmorgen, kurz nach zwei Uhr, im Bereich Lauterlech in der Jakobervorstadt. Ein 22-Jähriger lieferte gerade Zeitungen auf Höhe der Hausnummern 39 a-f aus, als er von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Schlagstockes angesprochen wurde. Der Täter forderte Bargeld. Der 22-Jährige reagierte jedoch schnell und sperrte sich in seinem Auto ein, dann verständigte er die Polizei.

Der Täter entfernte sich in Richtung der Pilgerhausstraße, er konnte nur vage beschrieben werden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann war laut Beschreibung bekleidet mit einer blauen Jeans und dunkler Oberbekleidung. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323 3810 um Zeugenhinweise. Der 22-Jährige blieb unverletzt. (AZ)