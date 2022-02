Zeuge in Augsburg hilft der Polizei, Vandalen zu fassen

Ein 30-Jähriger demoliert geparkte Autos in der Gesundbrunnenstraße. Ein Beobachter nimmt die Verfolgung auf und informiert die Polizei.

Einem engagierten Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Fall von Vandalismus in der Augsburger Innenstadt klären konnte. Laut Polizeibericht trat ein 30-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in der Gesundbrunnenstraße wahllos die Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen ab. Als ein 23-Jähriger das mitbekam, informierte er die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Täter. Kurz darauf konnten Einsatzkräfte den 30-Jährigen in der Nähe des Rathausplatzes stoppen. Der 30-Jährige zeigte sich laut Polizei aggressiv und uneinsichtig und beleidigte die Einsatzkräfte. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Beleidigung ermittelt. (eva)