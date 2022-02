Augsburg

Zeuge leistet Widerstand und muss gefesselt werden

Ein Zeuge verhält sich in Augsburg bei einem Polizeieinsatz so auffällig, dass er kontrolliert wird. Schließlich wird er in Gewahrsam genommen.

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag gegen 22 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr in die Karlstraße gerufen. Während der Anzeigenaufnahme habe sich ein 27-jähriger Mann, der lediglich als Zeuge befragt wurde, aggressiv und provokant verhalten, heißt es im Polizeibericht. Als die Beamten mit ihrem Dienstwagen vom Einsatzort wegfahren wollten, stellte er sich ihnen in den Weg. Daher stiegen die Polizisten wieder aus und unterzogen den Mann einer eingehenden Kontrolle. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen fanden die Beamten eine kleine Menge Cannabis. Während der Kontrolle beleidigte der Mann die Polizisten und leistete bei der Durchsuchung Widerstand, sodass er gefesselt werden musste. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann schließlich in Polizeigewahrsam genommen. Bei der Verbringung in den Polizeiarrest spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung und eine Blutentnahme an. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (ziss)

