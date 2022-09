Zeuge liefert Hinweis auf flüchtigen Unfallverursacher

Polizei ermittelt einen 76-jährigen Autofahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Zuvor hatte er den Schaden näher betrachtet.

Am Samstag gegen 10.45 Uhr stand ein Ford geparkt in der Windprechtstraße. Ein anderer Pkw unterschritt offenbar den Seitenabstand zum Ford und touchierte dessen Außenspiegel. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Pkw-Fahrer an, begutachtete den Schaden und klappte den touchierten Außenspiegel des Fords wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück.

Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Vorfall und verhalf der Polizei durch seine Mitteilung zu einem schnellen Ermittlungserfolg. Dank seinen Feststellungen konnte kurze Zeit später bereits ein 76-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (möh)