Zeugen gesucht: Jugendliche zerkratzen Autotür

Ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand an der Autotür eines Mazdas, der in Pfersee abgestellt war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 22-Jähriger erstattete am Dienstag Anzeige wegen einer Sachbeschädigung an seinem Pkw. Er hatte beobachtet, wie zwei Jugendliche sein Auto, das in der Kirchbergstraße (Höhe Hausnummer 6) abgestellt war, im Bereich der rechten Tür verkratzten. Bei Ansprache flohen laut Polizei beide Täter in Richtung Norden. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Täter konnten nur vage beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare, einer der beiden war mit einer schwarzen Jeans und einem lila T-Shirt bekleidet. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 sucht Zeugen unter Telefon 0821/323-2610. (ziss)