Zeugen gesucht: Mann schlägt 19-Jährigen in der Tram ins Gesicht

Eine körperliche Auseinandersetzung beginnt in der Augsburger Straßenbahn und wird außerhalb der Tram fortgeführt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es Samstag, kurz nach Mitternacht, in der Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Oberhauser Bahnhof. Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einem 19-Jährigen in der Straßenbahn zunächst verbal in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit soll der Täter dem 19-Jährigen dann laut Polizei unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, welche auch außerhalb der Straßenbahn weitergeführt wurde.

Danach entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25 bis 30 Jahre, 180 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, Dreitagebart, schwarzblauer Kapuzenpullover, Adidas-Jogginghose und weiße Schuhe. Der 19-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden. (ziss)