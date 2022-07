Zeugen gesucht: Unbekannte Männer überfallen und begrapschen 20-Jährige

Unbekannte Täter haben abends eine junge Frau im Augsburger Stadtteil Lechhausen überfallen. Sie begrapschten ihr Opfer, dann tauchte ein dritter Mann auf.

Eine 20 Jahre alte Frau wurde Anfang Juli Opfer eines sexuellen Übergriffs. Wie die Polizei jetzt berichtet, ereignete sich die Tat bereits am 2. Juli in Augsburg-Lechhausen. Die junge Frau ging gegen 23 Uhr von der Haltestelle "Lechhausen Schlössle" zu Fuß die Blücherstraße in östliche Richtung entlang. Dabei wurde sie von zwei Männern verfolgt.

Auf Höhe des Pfarramtes hielten die Unbekannten die Frau fest und fingen gemeinsam an, sie unsittlich zu berühren. Als die Frau um Hilfe rief, ging ein ebenfalls unbekannter Zeuge dazwischen. Daraufhin ließen die beiden Täter von ihrem Opfer ab. Der Zeuge erkundigte sich laut Polizei nach dem Befinden der Frau, dann ging er weiter. Die junge Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Sex-Attacke in Augsburg: Das ist die Täterbeschreibung

Nach Angaben der Polizei werden die Täter folgendermaßen beschrieben: Ein Mann ist 1,78 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, schlank, mit südländischem Aussehen, Drei-Tage-Bart. Er trug einen auffälligen silbernen Ring am Mittelfinger der rechten Hand und am Oberkörper diagonal eine Bauchtasche, er sprach deutsch mit arabischem Akzent. Der zweite Täter ist rund 30 Jahre alt, hat einen muskulösen Körperbau, südländisches Aussehen, schwarze glatte, zurückgekämmte Haare und Vollbart. Er trug eine auffällig dickmaschige Goldkette um den Hals, auch er sprach deutsch mit arabischem Akzent.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bittet um Hinweise zu den beiden Tätern. Weiter wird der unbekannte Zeuge gebeten, sich ebenfalls unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Vor wenigen Tagen erst war eine 57-jährige Frau in der Innenstadt überfallen und sexuell bedrängt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. (ina)