Zeugen nach einer gefährlichen Aktion in der Augsburger Straße gesucht

Ein 19-jähriger Autofahrer soll vor Fußgängern erst beschleunigt und dann stark abgebremst haben. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Ein 19-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem VW auf der Augsburger Straße und kollidierte beinahe mit einer 45-jährigen Fußgängerin. Gegen 14.30 Uhr überquerte die 45-Jährige zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Hund die Augsburger Straße auf Höhe der Körnerstraße. Der 19-Jährige befuhr die Augsburger Straße zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts. Während sich die 45-Jährige im Bereich der Fahrbahnmitte befand, beschleunigte der 19-Jährige laut Polizeiangaben enorm und blieb nach einer Vollbremsung unmittelbar vor der 45-Jährigen stehen. Ihre Mutter und ihren Hund stieß die Frau zuvor noch von der Fahrbahn. Der Hund verletzte sich bei dem Vorfall an der Pfote. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 19-Jährigen und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (ziss)