Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht in zwei Fällen von Unfallflucht in der Innenstadt nach Zeugen. Am Freitagabend wurde ein am Predigerberg geparkter grauer Audi A4 von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unfall spielte sich zwischen 18.30 und 21.30 Uhr ab. Schaden: 1000 Euro.

Schaden in ähnlicher Höhe entstand bei einem ähnlichen Vorfall am Samstag zwischen 15.15 und 17.15 Uhr in der Viktoriastraße. Hier erwischte es einen grauen Tesla Model 3. Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizei unter Telefon 0821/323-2110. (skro)