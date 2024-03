Zeugensuche nach Trunkenheitsfahrt

Schlafend und mit einem größeren Schaden an seinem Auto wurde ein Mann von der Polizei aufgefunden. Jetzt sucht sie nach Zeugen und Geschädigten.

Weil sie ihn am frühen Morgen schlafend und betrunken in seinem Auto entdeckten, haben Polizeibeamte den Autoschlüssel eines 57-Jährigen kassiert. Gegen 4.00 Uhr wurde der Polizei in der August-Wessels-Straße der alkoholisierte 57-Jährige in seinem Auto schlafend mitgeteilt, berichten die Beamten. Zudem stellten die Polizeibeamten am Pkw Nissan hinten rechts einen größeren Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle vor Ort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 1.8 Promille. Die Beamten stellten deshalb die Autoschlüssel des Mannes sicher. Laut einer Zeugenaussage war der 57-Jährige seit 18 Uhr mit dem Pkw Nissan unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden. (att)